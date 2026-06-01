Emiratos Árabes Unidos expresa su solidaridad con Corea del Sur y transmite sus condolencias por las víctimas de la explosión en una fábrica de Daejeon

ABU DABI, 1 de junio de 2026 (WAM) -- Emiratos Árabes Unidos ha expresado su solidaridad con la República de Corea tras la explosión registrada en una planta de Hanwha Aerospace en la ciudad de Daejeon, que causó varios muertos y heridos.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores trasladó sus más sinceras condolencias y muestras de apoyo a las familias de las víctimas, así como al Gobierno y al pueblo de Corea por esta tragedia. Asimismo, expresó sus deseos de una pronta recuperación para todas las personas heridas.