Emiratos Árabes Unidos condena enérgicamente los ataques terroristas con drones y misiles de Irán contra Kuwait

ABU DABI, 1 de junio de 2026 (WAM) -- Emiratos Árabes Unidos ha condenado en los términos más enérgicos los ataques terroristas perpetrados por Irán con drones y misiles contra Kuwait.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que estos ataques terroristas constituyen una flagrante violación de la soberanía de Kuwait y representan una amenaza para su seguridad y estabilidad.

El ministerio expresó la plena solidaridad de Emiratos Árabes Unidos con Kuwait y su apoyo a todas las medidas destinadas a salvaguardar la seguridad y la estabilidad del país.