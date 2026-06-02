Los líderes de Emiratos trasladan sus felicitaciones a Italia por el Día de la República

ABU DABI, 2 de junio de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha enviado un mensaje de felicitación al presidente de Italia, Sergio Mattarella, con motivo del Día de la República de su país.
Asimismo, Mohamed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, remitieron mensajes similares de felicitación al presidente italiano y a la primera ministra, Giorgia Meloni.