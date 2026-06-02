El general de división Musallam Al Rashidi recibe la Medalla del Mando de Operaciones Especiales de Estados Unidos

FLORIDA, 2 de junio de 2026 (WAM) -- El general de división Musallam Mohamed Saeed Al Rashidi, director de la Oficina del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de Emiratos Árabes Unidos, ha sido distinguido con la Medalla del Mando de Operaciones Especiales de Estados Unidos (USSOCOM, por sus siglas en inglés).

La condecoración fue entregada durante una ceremonia oficial celebrada en la base aérea de MacDill, en Tampa (Florida), en reconocimiento a las «destacadas contribuciones a las operaciones especiales» realizadas por Al Rashidi. La distinción, autorizada por el comandante del USSOCOM, se concede a personas que han realizado aportaciones significativas en este ámbito, incluidos socios internacionales que apoyan misiones conjuntas.

El Mando de Operaciones Especiales de Estados Unidos reconoció a Al Rashidi por su papel en el fortalecimiento de la interoperabilidad con las Fuerzas de Operaciones Especiales estadounidenses, su apoyo a los esfuerzos para combatir organizaciones extremistas y su contribución a la estabilidad regional en el marco de la asociación estratégica entre Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos.