Declaración conjunta de los ministros de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Turquía, Egipto, Indonesia, Pakistán, Arabia Saudí y Qatar sobre las incursiones de colonos israelíes extremistas en la mezquita de Al Aqsa

ABU DABI, 2 de junio de 2026 (WAM) – Los ministros de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Turquía, Egipto, Indonesia, Pakistán, Arabia Saudí y Qatar condenan en los términos más enérgicos las continuas incursiones de colonos israelíes extremistas en la mezquita de Al Aqsa/Al Haram Al Sharif bajo la protección de las fuerzas israelíes, así como el izado de la bandera israelí en sus patios.

Los ministros subrayan que estas acciones provocadoras e inaceptables constituyen una flagrante violación del derecho internacional, de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y del statu quo histórico y jurídico de los lugares sagrados en Jerusalén Oriental ocupada.

Asimismo, condenan las continuas y sistemáticas violaciones y medidas llevadas a cabo por Israel, la potencia ocupante, destinadas a alterar el carácter histórico, jurídico y demográfico de Jerusalén Oriental ocupada y a socavar la santidad y el estatus de sus lugares sagrados islámicos y cristianos.

Los ministros reiteran su rechazo categórico a cualquier intento de modificar el statu quo histórico y jurídico de Jerusalén y de sus lugares sagrados islámicos y cristianos, y subrayan la necesidad de preservarlo, reconociendo al mismo tiempo el papel especial de la histórica custodia hachemita en este ámbito.

Asimismo, reiteran que toda la superficie de la mezquita de Al Aqsa/Al Haram Al Sharif, que abarca 144 dunams, es un lugar de culto exclusivamente musulmán, y que el Departamento de Dotaciones Religiosas de Jerusalén y Asuntos de la Mezquita de Al Aqsa, dependiente del Ministerio jordano de Awqaf y Asuntos Islámicos, es la única entidad legal con jurisdicción exclusiva para administrar los asuntos de la bendita mezquita de Al Aqsa/Al Haram Al Sharif y regular el acceso a la misma.

Los ministros de Asuntos Exteriores responsabilizan a las autoridades israelíes de poner fin a estas acciones de escalada y advierten de que las repetidas violaciones israelíes agravan las tensiones, alimentan la inestabilidad y el extremismo, socavan los esfuerzos internacionales para alcanzar la paz y constituyen una clara vulneración de las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional. Asimismo, piden el cese inmediato de todas estas prácticas ilegales y provocadoras por parte de Israel y reiteran la necesidad de respetar plenamente el statu quo histórico y jurídico de la mezquita de Al Aqsa/Al Haram Al Sharif.

Los ministros reafirman su firme solidaridad con el pueblo palestino y su apoyo inquebrantable a la realización de sus derechos nacionales legítimos e inalienables, en particular su derecho a la autodeterminación y al establecimiento de un Estado palestino independiente y soberano dentro de las fronteras de 1967, con Jerusalén Oriental como capital.

Asimismo, reiteran su apoyo a todos los esfuerzos encaminados a poner fin a la ocupación israelí y a lograr una paz justa, duradera y global basada en la solución de dos Estados, de conformidad con el derecho internacional, las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y la Iniciativa de Paz Árabe.