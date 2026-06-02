Se prevé tiempo estable este miércoles con polvo y arena en suspensión

ABU DABI, 2 de junio de 2026 (WAM) – El Centro Nacional de Meteorología ha pronosticado para este miércoles un tiempo generalmente estable en todo el país.

Se esperan vientos del suroeste al noroeste de intensidad ligera a moderada, que podrían intensificarse ocasionalmente, con velocidades de entre 10 y 25 kilómetros por hora y rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Estas condiciones podrían levantar polvo y arena, reduciendo la visibilidad en las carreteras.

En el golfo Arábigo, el estado de la mar será de ligero a moderado, con intervalos de marejada. La primera pleamar se registrará a las 16.02 y la segunda a las 02.11, mientras que la primera bajamar tendrá lugar a las 09.14 y la segunda a las 19.55.

Por su parte, en el mar de Omán el estado de la mar permanecerá en general tranquilo y ligero. La primera pleamar se producirá a las 11.58 y la segunda a las 22.53, mientras que la primera y la segunda bajamar están previstas a las 17.50 y las 05.42, respectivamente.