El embajador de los EAU participa en la conferencia “Los Hermanos Musulmanes: una amenaza real para Europa” celebrada en el Parlamento Europeo

BRUSELAS, 2 de junio de 2026 (WAM) – El Partido de los Conservadores y Reformistas Europeos organizó una conferencia a la que asistió Mohammed Ismail Al Sahlawi, embajador de los Emiratos Árabes Unidos ante la Unión Europea, Bélgica y Luxemburgo, junto con un gran número de miembros del Parlamento Europeo representantes de diversos partidos políticos europeos, para debatir las amenazas que representan los Hermanos Musulmanes en toda Europa.

Los participantes destacaron los mecanismos utilizados por el grupo para infiltrarse en la sociedad y las instituciones europeas, influir en la elaboración de políticas y promover ideologías extremistas bajo el pretexto de una interpretación amplia de la libertad religiosa. Asimismo, elogiaron el modelo adoptado por los EAU al designar a los Hermanos Musulmanes como organización terrorista e instaron a los responsables políticos europeos a beneficiarse de la experiencia emiratí en este ámbito.

Por su parte, Al Sahlawi reafirmó el firme enfoque de los EAU en la lucha contra el extremismo y el terrorismo y en la prevención de los actos de violencia y desestabilización llevados a cabo por las ramas de la organización terrorista Hermanos Musulmanes allí donde operan.

Subrayó que el enfoque de los EAU se basa en la promoción de los valores de convivencia y tolerancia y en el rechazo de la violencia y el extremismo, destacando la importancia de la cooperación internacional y regional para hacer frente a esta amenaza.

Asimismo, señaló que los EAU acogieron con satisfacción la decisión de varios países de designar como organizaciones terroristas a ramas de los Hermanos Musulmanes en la región, basándose en informes oficiales que documentan la implicación de estas ramas en actividades ilegales transfronterizas, incluidos actos terroristas y llamamientos públicos al extremismo, así como sus vínculos con organizaciones terroristas.

El embajador reiteró además el apoyo de los EAU a todos los esfuerzos internacionales destinados a combatir el extremismo y el terrorismo y a reforzar la seguridad y la estabilidad tanto a nivel regional como internacional.

La conferencia concluyó con la formulación de una serie de recomendaciones, entre ellas la inclusión de los Hermanos Musulmanes en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea; la creación de mecanismos que garanticen que los fondos europeos no beneficien a organizaciones vinculadas al islam radical; y la adopción de prohibiciones armonizadas en toda la UE contra activistas que promuevan el islam radical.