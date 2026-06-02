Abdullah bin Zayed recibe al director general del OIEA

ABU DABI, 2 de junio de 2026 (WAM) -- El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, recibió a Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Durante la reunión, celebrada en Abu Dabi, ambas partes analizaron las repercusiones de los ataques terroristas no provocados perpetrados por Irán contra emplazamientos e instalaciones civiles en los Emiratos Árabes Unidos mediante misiles y drones, así como la amenaza que representan para la seguridad y la estabilidad regionales, además de sus implicaciones para la navegación marítima internacional, el suministro energético y la economía mundial.

Las conversaciones también abordaron los atroces ataques terroristas con drones lanzados desde territorio iraquí contra los EAU, incluido un ataque dirigido contra la Central de Energía Nuclear de Barakah, en la región de Al Dhafra. El ataque alcanzó un generador eléctrico situado fuera del perímetro interior de la central, sin que se registraran víctimas ni impacto alguno en los niveles de seguridad radiológica.

El jeque Abdullah reiteró su firme condena de este ataque terrorista no provocado, calificándolo de grave violación del derecho internacional. Asimismo, subrayó la importancia de proteger las instalaciones civiles y las infraestructuras críticas, así como de respetar las normas y principios del derecho internacional.

La reunión también revisó la larga y destacada cooperación entre los EAU y el OIEA, que se extiende durante varias décadas, y examinó vías para reforzar aún más la colaboración en diversos ámbitos en apoyo de los usos pacíficos de la energía nuclear, de conformidad con los más altos estándares internacionales de seguridad tecnológica, seguridad física y no proliferación.

El jeque Abdullah reafirmó el compromiso de los EAU de seguir fortaleciendo su cooperación con el OIEA y de apoyar el papel fundamental que desempeña el organismo en la promoción de la seguridad tecnológica y física nuclear tanto a nivel regional como internacional.

Por su parte, Grossi elogió la estrecha cooperación entre los EAU y el OIEA, así como el compromiso emiratí con los más altos estándares de transparencia y seguridad nuclear. Asimismo, destacó la importancia de proteger las instalaciones nucleares civiles frente a amenazas o actos hostiles para preservar la seguridad y la estabilidad internacionales.

A la reunión asistieron Abdullah Ahmed Balalaa, ministro adjunto de Asuntos Exteriores para Energía y Sostenibilidad, y Mohamed Ibrahim Al Hammadi, director general y consejero delegado de la Corporación de Energía Nuclear de los Emiratos (ENEC) y de su grupo de empresas.