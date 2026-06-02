El Director General del OIEA elogia el Programa de Energía Nuclear Pacífica de los EAU y subraya la importancia de mantener la seguridad tecnológica y física nuclear

ABU DABI, 2 de junio de 2026 (WAM) -- Rafael Mariano Grossi, Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), elogió la experiencia de los Emiratos Árabes Unidos en el desarrollo de un programa integrado de energía nuclear pacífica basado en los más altos estándares de seguridad, transparencia y cooperación internacional, subrayando la importancia de continuar la colaboración para reforzar la seguridad tecnológica y física nuclear y apoyar los usos pacíficos de la energía nuclear.

Las declaraciones se produjeron durante una visita oficial del Director General del OIEA a los EAU, que incluyó un recorrido por la Central de Energía Nuclear de Barakah, acompañado por Hamad Al Kaabi, vicepresidente del Consejo de Administración de la Autoridad Federal de Regulación Nuclear (FANR), junto con representantes de la entidad.

Durante la visita, Grossi recorrió varias instalaciones de la planta, incluidos los avanzados sistemas de simulación para formación, y se reunió con ingenieros y especialistas emiratíes que trabajan en las distintas áreas de la central.

La visita también brindó la oportunidad de revisar los esfuerzos nacionales en curso de los EAU para fortalecer la cultura de la seguridad tecnológica y física nuclear, desarrollar capacidades nacionales y mantener las mejores prácticas y estándares internacionales en todos los aspectos del sector de la energía nuclear.

Grossi elogió los avances logrados por los EAU en el desarrollo de su programa de energía nuclear pacífica de conformidad con los más altos estándares internacionales de seguridad tecnológica, seguridad física y transparencia, así como su compromiso con una estrecha cooperación internacional en este ámbito. Asimismo, destacó la importancia de mantener dicha cooperación y compartir conocimientos especializados para respaldar el desarrollo seguro, protegido y responsable de la energía nuclear en todo el mundo.

El Director General del OIEA también destacó el papel esencial de la energía nuclear para reforzar la seguridad energética y satisfacer la creciente demanda de electricidad, especialmente ante el aumento del consumo procedente de la industria pesada, los centros de datos y las aplicaciones de inteligencia artificial.

Grossi afirmó: «Las instalaciones de energía nuclear constituyen un pilar fundamental de un sistema energético sostenible que respalda el progreso y la prosperidad de las sociedades. Cualquier amenaza o ataque contra estas instalaciones es motivo de profunda preocupación para la comunidad internacional, dadas las posibles implicaciones para la seguridad tecnológica y física nuclear, así como para la economía mundial en su conjunto. Por ello, es imprescindible que estas instalaciones permanezcan protegidas y aisladas de los conflictos en todo momento, de conformidad con los principios, leyes y normas internacionales pertinentes».

Grossi describió el ataque flagrante contra la Central Nuclear de Barakah como una grave violación de las leyes y normas internacionales y una amenaza directa para la seguridad y la estabilidad regionales, así como para la protección de infraestructuras civiles críticas.

Asimismo, declaró: «Atacar instalaciones nucleares constituye una escalada extremadamente peligrosa que afecta a la seguridad regional e internacional y amenaza la seguridad pública. Requiere una firme respuesta internacional que rechace este tipo de actos irresponsables».

También subrayó la importancia de mantener los esfuerzos internacionales para garantizar los más altos niveles de seguridad tecnológica y física en el sector de la energía nuclear en todas las regiones, así como de reforzar la cooperación entre los países y las organizaciones internacionales para asegurar el uso seguro, protegido y responsable de la energía nuclear con fines pacíficos.

Por su parte, Hamad Al Kaabi destacó la importancia de la estrecha y prolongada cooperación entre los EAU y el OIEA, que ha permitido al país desarrollar un modelo reconocido a nivel mundial para nuevos proyectos de energía nuclear.

Al Kaabi afirmó: «La visita del Director General Grossi a la Central de Energía Nuclear de Barakah refleja la solidez de la asociación estratégica y duradera entre los EAU y el OIEA, así como nuestro compromiso compartido con el avance del uso pacífico y seguro de la tecnología nuclear. También refuerza la importancia de mantener una estrecha coordinación en todos los ámbitos de la energía nuclear para garantizar que el sector siga contribuyendo a los objetivos nacionales de desarrollo».

Durante la visita, los EAU reafirmaron su compromiso con la aplicación de los Siete Pilares Indispensables del OIEA para garantizar la seguridad tecnológica y física nuclear, establecidos en 2022 para ayudar a proteger las instalaciones nucleares. Los EAU destacaron asimismo sus esfuerzos continuos para mantener los más altos niveles de seguridad tecnológica, seguridad física y preparación ante emergencias mediante un sólido marco regulador, la adopción de estándares internacionales y mejores prácticas, y una estrecha cooperación con el OIEA y la comunidad internacional.

La visita forma parte de la prolongada cooperación entre los EAU y el OIEA, iniciada en 1976 y reforzada en 2008, cuando los EAU lanzaron su política para el desarrollo de un programa de energía nuclear pacífica. Esta política se basa en los principios de los más altos estándares de seguridad tecnológica, seguridad física y transparencia, y posteriormente evolucionó hacia el Marco del Programa Nacional de los EAU, firmado con el OIEA en 2021 y vigente hasta 2027.

Este marco constituye una referencia fundamental para la planificación y la cooperación técnica entre ambas partes, con especial atención al desarrollo tecnológico y a la colaboración técnica en apoyo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

A través de su programa de energía nuclear pacífica, los EAU continúan contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad energética y al avance de los objetivos de desarrollo sostenible. La Central de Energía Nuclear de Barakah suministra electricidad limpia de carga base de forma continua durante las 24 horas del día, respaldando el crecimiento económico sostenible, la industrialización y la transición hacia una economía basada en el conocimiento para el futuro.