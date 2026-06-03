Abdullah bin Zayed y el ministro de Asuntos Exteriores de Portugal abordan por teléfono las relaciones bilaterales y la evolución de la situación regional

ABU DABI, 3 de junio de 2026 (WAM) – El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, abordó en una conversación telefónica con Paulo Rangel, ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, la evolución de la situación regional y las repercusiones de los ataques terroristas no provocados perpetrados por Irán contra emplazamientos e instalaciones civiles en los Emiratos Árabes Unidos mediante misiles y drones.

Los dos ministros examinaron las graves implicaciones de estos ataques terroristas para la navegación marítima internacional, el suministro energético y la economía mundial.

Asimismo, analizaron vías para reforzar los esfuerzos internacionales destinados a promover la seguridad y una paz duradera en la región.

El jeque Abdullah y Rangel también revisaron los lazos de amistad entre los Emiratos Árabes Unidos y Portugal y exploraron oportunidades para fortalecer la cooperación en diversos sectores en apoyo de los esfuerzos de desarrollo de ambos países.