Emiratos Árabes Unidos condena enérgicamente los ataques terroristas de Irán contra Bahréin

ABU DABI, 3 de junio de 2026 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos ha condenado en los términos más enérgicos los ataques terroristas perpetrados por Irán con drones y misiles contra Bahréin.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que estos ataques terroristas constituyen una flagrante violación de la soberanía de Bahréin, una vulneración del derecho internacional y una amenaza para su seguridad y estabilidad, así como para la seguridad de sus infraestructuras críticas e instalaciones civiles.

El ministerio expresó la plena solidaridad de Emiratos Árabes Unidos con Bahréin y su apoyo a todas las medidas destinadas a salvaguardar la seguridad y la estabilidad del país.