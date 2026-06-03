G42 y Banco Santander firman un memorando de entendimiento para explorar una cooperación estratégica en inteligencia artificial

ABU DABI, 3 de junio de 2026 (WAM) – G42, el grupo tecnológico con sede en Abu Dabi, y Banco Santander, S.A., el grupo bancario global con sede en Madrid, han firmado un memorando de entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) que establece un marco para la cooperación estratégica en inteligencia artificial.

El memorando establece una estructura para que ambas partes evalúen y desarrollen iniciativas conjuntas en varias áreas de trabajo iniciales, incluidas soluciones de asesoramiento y ahorro basadas en inteligencia artificial para clientes bancarios, así como una capa de inteligencia bancaria que abarque las operaciones globales de Santander.

La colaboración está estructurada como una asociación de codesarrollo que combina la escala bancaria de Santander, sus relaciones con clientes y su experiencia regulatoria con las capacidades de inteligencia artificial, nube e infraestructura de G42. Se espera que dos empresas de G42 desempeñen un papel central en el desarrollo conjunto: Inception, la compañía de inteligencia artificial agéntica de G42, y Presight, líder global en inteligencia artificial aplicada a sistemas inteligentes. Sus respectivas contribuciones se definirán a medida que avancen las distintas áreas de trabajo y se formalizarán mediante acuerdos específicos independientes.

Ricardo Martín Manjón, director de Datos e Inteligencia Artificial de Santander, afirmó: «Este acuerdo refleja la convicción de Santander de que la inteligencia artificial será un elemento fundamental del futuro de la banca, y no una simple herramienta añadida. Estamos abordando esta iniciativa como una asociación estratégica a largo plazo con uno de los principales grupos de inteligencia artificial del mundo. Nuestra intención es construir algo duradero, diseñado para cumplir desde el inicio con los requisitos regulatorios y realmente diferencial para nuestros clientes en todos nuestros mercados».

Por su parte, Ali Al Amine, director comercial de G42 International, señaló: «G42 se construyó sobre el principio de que la inteligencia artificial más trascendental de este siglo no puede externalizarse; debe desarrollarse de forma deliberada por instituciones que controlen la dirección estratégica de la tecnología y elijan a los socios adecuados para desarrollarla conjuntamente. Santander ha optado por ese camino. La tecnología, el talento y la disciplina que aportamos a esta asociación reflejan una década ofreciendo inteligencia artificial soberana precisamente en los ámbitos donde más está en juego: gobiernos, sanidad y ahora banca a escala global».

«No estamos vendiendo inteligencia artificial a Santander; la estamos construyendo junto a ellos», afirmó Ashish Koshy, consejero delegado de Inception. «Inception aporta su plataforma agéntica Catalyst como base; Santander aporta la experiencia sectorial y los casos de uso que pondrán a prueba la plataforma en uno de los entornos institucionales más exigentes del mundo. Que una empresa emiratí de inteligencia artificial agéntica establezca una asociación de este tipo con un banco global es, hasta donde sabemos, algo sin precedentes».

Por su parte, Thomas Pramotedham, consejero delegado de Presight, declaró: «Durante generaciones, la experiencia de ser conocido por tu banco —anticipado, asesorado y atendido de forma personalizada— ha sido un privilegio reservado a los clientes de banca privada. Junto con Santander, Presight pretende desarrollar una plataforma de inteligencia diseñada para poner esa experiencia al alcance de todos los clientes: un agente financiero impulsado por inteligencia artificial que los conozca, se anticipe a sus necesidades y actúe dentro de los límites que ellos establezcan. Esta colaboración podría convertirse en uno de los mayores proyectos empresariales de inteligencia artificial agéntica en la banca europea y latinoamericana, con potencial para establecer una referencia global en innovación de servicios financieros basados en IA».

Las partes prevén avanzar en cada una de las áreas de trabajo mediante mecanismos de gobernanza específicos. Cualquier acuerdo comercial vinculante estará sujeto a las aprobaciones necesarias y al pleno cumplimiento de las obligaciones internas de gobernanza, así como de los requisitos legales y regulatorios aplicables, incluidas las normas pertinentes en materia de transparencia y protección de datos.