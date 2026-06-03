Abdullah bin Zayed mantiene una conversación telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores de Kuwait

ABU DABI, 3 de junio de 2026 (WAM) – El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, mantuvo una conversación telefónica con el jeque Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, ministro de Asuntos Exteriores del Estado de Kuwait.

Durante la llamada, ambos abordaron los últimos acontecimientos en la región y expresaron su firme condena de los ataques terroristas iraníes que tuvieron como objetivo al hermano Estado de Kuwait mediante misiles y drones, causando la muerte de una persona, heridas a otras y daños en instalaciones vitales, incluido el Aeropuerto Internacional de Kuwait y varias misiones diplomáticas.

El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan reafirmó la plena solidaridad de Emiratos Árabes Unidos con el hermano Estado de Kuwait y su apoyo a todas las medidas que adopte para salvaguardar su seguridad y estabilidad y proteger a sus ciudadanos y residentes.

Asimismo, subrayó que la seguridad del Estado de Kuwait es una parte inseparable de la seguridad de Emiratos Árabes Unidos y de los Estados árabes del Golfo.

También destacó que esta agresión terrorista iraní, que tuvo asimismo como objetivo misiones y sedes diplomáticas, constituye una flagrante violación de todas las normas y leyes internacionales, además de representar una peligrosa escalada y una amenaza para la seguridad y la estabilidad de la región.