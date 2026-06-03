Abdullah bin Zayed mantiene una conversación telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores de Bahréin

ABU DABI, 3 de junio de 2026 (WAM) – El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, mantuvo una conversación telefónica con Abdullatif bin Rashid Al Zayani, ministro de Asuntos Exteriores de Bahréin.
Durante la llamada, ambos revisaron los últimos acontecimientos regionales y expresaron su firme condena de los ataques terroristas iraníes que tuvieron como objetivo al hermano Reino de Bahréin mediante misiles y drones.
El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan reafirmó la plena solidaridad de Emiratos Árabes Unidos con el hermano Reino de Bahréin y su apoyo a todas las medidas que adopte para salvaguardar su seguridad y estabilidad y proteger a sus ciudadanos y residentes.
Asimismo, subrayó que la seguridad del hermano Reino de Bahréin es una parte inseparable de la seguridad de Emiratos Árabes Unidos y de los Estados árabes del Golfo.