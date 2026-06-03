Ministerio de Salud y Prevención: no se han detectado casos de ébola en Emiratos Árabes Unidos

DUBÁI, 3 de junio de 2026 (WAM) – El Ministerio de Salud y Prevención confirmó que Emiratos Árabes Unidos mantiene niveles avanzados de preparación sanitaria y que actualmente no se ha detectado ningún caso de ébola en el país. Las autoridades competentes continúan supervisando la evolución de la situación sanitaria mundial y mantienen los más altos niveles de preparación y vigilancia epidemiológica.

El ministerio explicó que las autoridades competentes de los EAU siguen coordinándose estrechamente con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y con las autoridades sanitarias internacionales pertinentes en relación con un viajero que visitó los Emiratos y al que posteriormente se le confirmó la infección por ébola tras abandonar el país y llegar a Uganda varios días después. Asimismo, confirmó que la persona no acudió a ningún centro sanitario en los EAU durante su estancia en el país.

Como parte del marco establecido de preparación y vigilancia de los EAU, las autoridades competentes ya habían activado las medidas de salud pública necesarias, incluidas la evaluación de riesgos, el rastreo de contactos y los procedimientos preventivos aprobados, de conformidad con los protocolos nacionales y las normas internacionales pertinentes. No se ha registrado ningún caso en los EAU.

El ministerio reafirmó que los Emiratos continúan manteniendo un alto nivel de preparación y vigilancia sanitaria y que seguirán supervisando de cerca la evolución de la situación en coordinación con los socios internacionales y las autoridades competentes.

Asimismo, el Ministerio de Salud instó a la población a no difundir rumores ni información procedente de fuentes no verificadas y a obtener información únicamente de fuentes oficiales.