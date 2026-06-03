Abdullah bin Zayed reafirma la plena solidaridad de Emiratos con Bahréin y elogia la vigilancia de los servicios de seguridad tras la detención de 15 personas vinculadas a agentes iraníes

ABU DABI, 3 de junio de 2026 (WAM) – El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, expresó la plena solidaridad de Emiratos Árabes Unidos con Bahréin y su apoyo a las medidas adoptadas por las autoridades de seguridad bareiníes para detener a 15 individuos que ejecutaban directrices de incitación emitidas por agentes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés). Los detenidos estaban implicados en la creación de células destinadas a promover las agendas de entidades ilegítimas y en actividades orientadas a sembrar la discordia y socavar la cohesión social en la sociedad bareiní.

El jeque Abdullah reafirmó el pleno respaldo de Emiratos a todas las medidas adoptadas por Bahréin para salvaguardar su seguridad y soberanía, así como para preservar la estabilidad y el bienestar de su sociedad. Asimismo, elogió la eficacia y vigilancia de las autoridades de seguridad bareiníes por haber desarticulado con éxito la célula vinculada al IRGC y haber adoptado las medidas legales necesarias contra sus integrantes.

El jeque reiteró el rechazo categórico de Emiratos Árabes Unidos a todas las formas de terrorismo, así como a las organizaciones vinculadas a agendas externas. También subrayó la importancia de reforzar la cooperación regional e internacional para hacer frente a este tipo de amenazas.

Por último, reafirmó que la seguridad de Bahréin forma parte inseparable de la seguridad de Emiratos Árabes Unidos y de los Estados árabes del Golfo, reiterando el pleno apoyo emiratí a todas las medidas adoptadas por Bahréin para preservar su seguridad y estabilidad y proteger sus logros nacionales.