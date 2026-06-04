Los Emiratos Árabes Unidos figuran entre los destinos inmobiliarios más atractivos del mundo para la inversión, según un estudio

DUBÁI, 4 de junio de 2026 (WAM) – Los Emiratos Árabes Unidos continúan siendo uno de los destinos más atractivos del mundo para la inversión inmobiliaria, a pesar de los recientes desafíos regionales, según una nueva encuesta global encargada por Arada.

El Índice de Inversión Inmobiliaria de los EAU de Arada, elaborado por la firma estadounidense Penta Group, situó al país como el principal destino de inversión, con un 56% de los inversores globales expresando un interés significativo en el mercado inmobiliario emiratí, por delante de cualquier otro mercado analizado, incluidos Estados Unidos (54%), Reino Unido (41%), Francia (28%) y España (27%).

Realizada entre el 1 y el 23 de abril en 12 mercados clave, la encuesta consultó a 689 inversores inmobiliarios consolidados y constituye una de las primeras investigaciones de gran alcance sobre la percepción de los compradores internacionales respecto al mercado inmobiliario de los EAU.

Los resultados muestran que el nivel de familiaridad con las oportunidades del sector inmobiliario emiratí alcanza el 51%, una cifra comparable a la del Reino Unido y Estados Unidos, con un 51% y un 53%, respectivamente.

El atractivo de los EAU es especialmente notable entre los inversores de mercados cercanos: el 91% de los inversores indios, el 92% de los egipcios y el 85% de los saudíes situaron al país entre sus tres principales destinos de inversión.

Entre los inversores europeos, los EAU fueron la primera opción fuera de su país de origen para el 63% de los inversores franceses, el 60% de los alemanes y el 57% de los suizos.

La posibilidad de obtener elevados rendimientos constituye el principal factor de inversión a nivel global, citado por el 38% de los encuestados. Entre ellos destacan los inversores australianos (57%), españoles (56%) y británicos (41%), que señalaron el potencial de rentabilidad como su principal consideración.

La seguridad y la estabilidad son el factor determinante para los inversores chinos (65%) y alemanes (58%), mientras que el marco regulatorio de los EAU, su estabilidad política y sus leyes inmobiliarias transparentes convierten al país en uno de los entornos más fiables del mundo para la inversión inmobiliaria.

La facilidad para comprar y poseer inmuebles fue mencionada por el 34% de los encuestados en general, porcentaje que aumenta hasta el 57% entre los inversores saudíes y el 41% entre los egipcios, reflejando la reputación de los EAU como un mercado accesible y favorable para los inversores.

Ahmed Alkhoshaibi, consejero delegado del grupo Arada, afirmó: «Estos resultados confirman lo que hemos observado en nuestro propio desempeño comercial: que, pese a los recientes desafíos, los inversores internacionales reconocen las ventajas estructurales de los EAU en términos de madurez regulatoria, historial de resultados y sólidos fundamentos económicos. La capacidad de adaptación ha sido clave para el ascenso de los EAU como destino global de inversión. Ya fuera durante la pandemia o la crisis financiera, este país ha demostrado una y otra vez que se adapta con rapidez y de forma más eficaz que cualquier otro lugar del mundo».

En conjunto, los resultados ofrecen una imagen sólida de la posición de los EAU en el panorama mundial de la inversión, mostrando un mercado que lidera en los factores que más valoran los inversores: rentabilidad, estabilidad, eficiencia fiscal y accesibilidad.

La publicación del estudio coincide además con el anuncio por parte de los EAU de inversiones récord en infraestructuras, entre ellas la Línea Dorada del Metro de Dubái, valorada en 34.000 millones de dirhams; la primera red comercial de taxis aéreos del mundo; y el Cuarto Corredor Federal, con una inversión de 6.000 millones de dirhams, destinado a reducir la congestión entre emiratos y mejorar la conectividad en todo el país.

Para Arada, cuya cartera global de proyectos supera los 130.000 millones de dirhams y cuyas comunidades están diseñadas para ofrecer el atractivo de estilo de vida, la calidad y el valor a largo plazo que demandan cada vez más los compradores internacionales, el estudio valida tanto la fortaleza del mercado emiratí como la estrategia de la compañía de expandirse hacia otros mercados con un potencial similar.