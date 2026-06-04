El enviado del ministro de Asuntos Exteriores para los Estados del Caribe y el Pacífico concluye una visita oficial a Belice

BELMOPÁN, Belice, 4 de junio de 2026 (WAM) – Omar Shehadeh, enviado del ministro de Asuntos Exteriores para los Estados del Caribe y el Pacífico, acompañado por Salem Rashed Al Owais, embajador no residente de Emiratos Árabes Unidos en Belice, concluyó una visita oficial al país como parte de los esfuerzos continuos de los EAU para fortalecer los lazos diplomáticos y la cooperación bilateral con la región del Caribe.

Shehadeh se reunió con John Briceño, primer ministro de Belice, para mantener amplias conversaciones sobre áreas de interés mutuo, incluidas las oportunidades de inversión y la cooperación en la transformación digital de Belice.

Durante la reunión, los EAU expresaron su disposición a compartir su experiencia en la economía digital en apoyo de los objetivos de desarrollo de Belice.

Shehadeh también expresó su agradecimiento al primer ministro y al Gobierno de Belice por su solidaridad con los EAU tras los recientes ataques terroristas iraníes no provocados contra el país. Belice reafirmó su firme apoyo a los Emiratos y condenó los ataques en los términos más enérgicos.

En el Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior, Shehadeh se reunió con Amalia Mai, directora ejecutiva permanente, con quien abordó las relaciones bilaterales, las inversiones y la cooperación digital. La reunión también trató el Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por sus siglas en inglés) entre los EAU y la Comunidad del Caribe (CARICOM).

Belice expresó su apoyo al inicio de las negociaciones sobre el acuerdo, reflejando la confianza del país en los beneficios mutuos que esta asociación aportaría a la región. Ambas partes acordaron mantener una comunicación estrecha y dar seguimiento a los resultados de la visita.

«Los EAU valoran su sincera amistad con Belice y agradecen el apoyo expresado por el Gobierno beliceño. Nuestras conversaciones abarcaron diversas áreas de interés mutuo, entre ellas la inversión, la cooperación digital y la innovación, y reflejaron un compromiso compartido de fortalecer los lazos bilaterales. Esperamos aprovechar este impulso positivo y ampliar la cooperación de manera que apoye las prioridades de desarrollo de ambos países», afirmó Shehadeh.