Los EAU participan en la XI reunión anual del Grupo Antiterrorista de los BRICS

NUEVA DELHI, 4 de junio de 2026 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos participó en la XI reunión anual del Grupo Antiterrorista de los BRICS, celebrada en Nueva Delhi los días 21 y 22 de mayo de 2026, coincidiendo con el décimo aniversario de la creación del Grupo de Trabajo Antiterrorista de los BRICS.

La delegación emiratí estuvo encabezada por Maqsoud Kruse, enviado del ministro de Asuntos Exteriores para la lucha contra el extremismo violento y el terrorismo.

Durante la reunión, los EAU reafirmaron su compromiso de reforzar la cooperación internacional en la lucha contra el extremismo y el terrorismo, así como de abordar las amenazas emergentes planteadas por organizaciones terroristas y grupos extremistas.

En su intervención, Maqsoud Kruse expresó el agradecimiento de los EAU a la República de India por su presidencia de los BRICS y por la organización del encuentro, subrayando la importancia del diálogo internacional y de la acción coordinada para hacer frente a los desafíos de seguridad en constante evolución.

Asimismo, destacó que los grupos extremistas y las organizaciones terroristas recurren cada vez más al ciberespacio, las tecnologías avanzadas y la inteligencia artificial para reclutar individuos, financiar operaciones y difundir ideologías extremistas, insistiendo en la necesidad de reforzar la cooperación internacional para afrontar estas amenazas.

Maqsoud Kruse señaló que los esfuerzos eficaces para combatir el extremismo y el terrorismo requieren un enfoque integral y multidimensional que aborde tanto las amenazas inmediatas como las condiciones subyacentes que favorecen la radicalización.

Añadió que la estrategia de los EAU se basa en iniciativas preventivas a largo plazo combinadas con intervenciones prácticas destinadas a abordar las causas profundas del extremismo, el odio y la intolerancia. También destacó que el país alberga diversas instituciones e iniciativas reconocidas internacionalmente que promueven la prevención desde una perspectiva integral y fortalecen la cooperación internacional.

En el marco de la copresidencia ejercida por los EAU y China del Subgrupo de Trabajo Antiterrorista de los BRICS sobre la Prevención del Uso Indebido de Internet con Fines Terroristas, la delegación emiratí presentó un documento conceptual que expone enfoques para reforzar la cooperación internacional frente al uso de plataformas digitales y tecnologías emergentes por parte de grupos terroristas.

La delegación de los EAU también presentó un estudio de caso sobre los esfuerzos del país, en línea con las mejores prácticas internacionales, para combatir la financiación del terrorismo mediante sólidos marcos institucionales y legislativos, reiterando al mismo tiempo el rechazo inequívoco de los EAU al extremismo y al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones.

Maqsoud Kruse subrayó la necesidad de adoptar un enfoque internacional integral, equilibrado y coordinado que integre seguridad, desarrollo y derechos humanos, al tiempo que pidió reforzar el intercambio de información de inteligencia, ampliar la cooperación en materia de ciberseguridad y fortalecer la coordinación sobre activos virtuales y sistemas financieros descentralizados para impedir que actores terroristas hagan un uso indebido de las tecnologías avanzadas.

Al margen de la reunión, la delegación emiratí mantuvo encuentros bilaterales con las delegaciones de India, Rusia y China para analizar vías de cooperación y el intercambio de conocimientos y mejores prácticas en la lucha contra el extremismo y el terrorismo.

Los EAU reafirmaron su compromiso de trabajar estrechamente con los Estados miembros de los BRICS y los países socios para impulsar esfuerzos conjuntos destinados a erradicar el terrorismo internacional y promover la paz y la seguridad mundiales.