Los líderes de Emiratos felicitan a la primera ministra de Dinamarca por su reelección

ABU DABI, 7 de mayo de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha enviado un mensaje de felicitación a la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, con motivo de su reelección para un nuevo mandato.

El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, enviaron mensajes similares de felicitación a la primera ministra Mette Frederiksen.