Hamdan bin Zayed: Bajo la visión de Mohamed bin Zayed, Abu Dabi continúa consolidando un modelo global de acción climática y conservación de la naturaleza

ABU DABI, 4 de junio de 2026 (WAM) – El jeque Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante del gobernante en la región de Al Dhafra y presidente del consejo de administración de la Agencia de Medio Ambiente de Abu Dabi, afirmó que el Día Mundial del Medio Ambiente, que este año se celebra bajo el lema «Inspirados por la naturaleza. Por el clima. Por nuestro futuro», refleja el impulso global para acelerar las soluciones climáticas y reforzar las alianzas destinadas a proteger los recursos naturales y mejorar la calidad de vida.

Señaló que Emiratos Árabes Unidos, bajo el liderazgo del presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan, continúa avanzando en un modelo de desarrollo orientado al futuro que sitúa la sostenibilidad y la acción climática en el centro de la planificación para las próximas décadas. Este enfoque se sustenta en una inversión continua en innovación y tecnología, así como en el desarrollo de soluciones sostenibles que refuercen la preparación de las comunidades y las economías para afrontar los desafíos climáticos.

El jeque Hamdan bin Zayed añadió que la visión del difunto jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan estableció un enfoque que convirtió la protección de la naturaleza y el respeto por el medio ambiente en una parte integral del proceso de desarrollo de los EAU. En la actualidad, el país continúa construyendo sobre ese legado mediante iniciativas y proyectos emblemáticos que apoyan la sostenibilidad de los recursos naturales y garantizan su preservación para las futuras generaciones.

Asimismo, destacó que hacer frente al cambio climático requiere los esfuerzos conjuntos de instituciones, comunidades e individuos, además de reforzar la investigación científica, promover la concienciación ambiental y capacitar a las futuras generaciones para adoptar prácticas ambientales más sostenibles y responsables.

Con motivo de esta ocasión, el jeque Hamdan bin Zayed hizo un llamamiento a continuar desarrollando programas e iniciativas pioneras para proteger la biodiversidad y conservar los ecosistemas terrestres y marinos, reforzando así el liderazgo de Abu Dabi en la acción climática y construyendo un futuro más próspero para las generaciones venideras.