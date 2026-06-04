Los EAU registran un sólido desempeño en la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación en 2025

ABU DABI, 4 de junio de 2026 (WAM) -- El Comité Nacional para la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo y de la Proliferación (NAMLCFTPC, por sus siglas en inglés) anunció los indicadores de desempeño del marco nacional de lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación (AML/CFT/CPF) de Emiratos Árabes Unidos correspondientes a 2025, que fueron aprobados por el Comité Superior de Supervisión de la Estrategia Nacional durante su reunión más reciente, celebrada ayer.

Los resultados demuestran el compromiso continuado de los EAU con un enfoque sostenible y basado en el riesgo para hacer frente a las amenazas de la delincuencia financiera, reforzar la eficacia de los esfuerzos nacionales, fortalecer la coordinación y la integración institucional y mejorar la capacidad del sistema nacional para medir su impacto y perfeccionar continuamente su desempeño mediante indicadores precisos y actualizados.

Al comentar los resultados, Khaled Mohamed Balama, gobernador del Banco Central de los EAU y presidente del Comité Nacional, afirmó: «Estos destacados resultados reflejan los continuos avances logrados en la aplicación de la Estrategia Nacional para la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo y de la Proliferación (2024-2027) y reafirman el firme compromiso de los EAU con la promoción de un entorno financiero mundial seguro y estable. Este compromiso se sustenta en un marco de supervisión sólido y ágil, capaz de anticipar los desafíos emergentes y combatir eficazmente la delincuencia financiera».

Añadió: «El importante avance reflejado en los indicadores de desempeño de 2025 tiene una relevancia estratégica especial, ya que se produce tras importantes reformas legislativas y regulatorias, especialmente la promulgación del Decreto-Ley Federal n.º 10 de 2025. Este marco jurídico reforzado ha fortalecido los mecanismos de gobernanza, la integración institucional y la competitividad financiera y económica de los EAU».

Asimismo, expresó su sincero agradecimiento a los miembros del Comité Nacional, las autoridades supervisoras, los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los socios estratégicos por su dedicación constante y su papel clave en la mejora de los indicadores y la consecución de estos importantes logros, que reflejan el espíritu de un único equipo nacional.

Por su parte, Hamid Saif Al Zaabi, secretario general y vicepresidente del Comité Nacional, señaló que los indicadores de 2025 reflejan el compromiso de los EAU con el fortalecimiento de la eficacia de su marco nacional AML/CFT/CPF de acuerdo con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las mejores prácticas internacionales.

En materia de cooperación internacional, la Secretaría General, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores, continuó fortaleciendo los canales de comunicación y cooperación con socios internacionales en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Durante el año, la Secretaría General organizó 15 reuniones de expertos con varias jurisdicciones miembros del GAFI, contribuyendo al fortalecimiento del intercambio técnico, al desarrollo de una cooperación basada en riesgos, al intercambio de mejores prácticas y a la expansión continua de la cooperación bilateral y multilateral en apoyo de los esfuerzos globales para combatir la delincuencia financiera.

Al Zaabi añadió: «Los resultados alcanzados confirman el avance continuo de la coordinación nacional entre las autoridades competentes y el creciente impacto de las asociaciones internacionales en el apoyo a los esfuerzos de los EAU para combatir la delincuencia financiera transfronteriza. Los EAU siguen comprometidos con el fortalecimiento de la preparación institucional, la mejora de la eficacia de la supervisión y las investigaciones financieras, y el avance en el uso de datos e indicadores estadísticos para apoyar la toma de decisiones y medir el impacto del sistema nacional AML/CFT/CPF».

Según los indicadores, los EAU reforzaron aún más su posición como socio global de confianza durante 2025. Las solicitudes recibidas a través de los canales de cooperación judicial, aplicación de la ley e inteligencia financiera continuaron aumentando.

Las solicitudes entrantes de asistencia jurídica mutua aumentaron un 4,9%, pasando de 492 a 516. Las solicitudes de extradición crecieron un 25,3%, de 446 a 559. Las solicitudes de información recibidas por la Unidad de Inteligencia Financiera aumentaron un 20,7%, pasando de 1.261 a 1.522. También aumentaron un 46,7% las órdenes preventivas de congelación de activos, de 15 a 22, mientras que el valor de los activos congelados se triplicó hasta alcanzar los 150 millones de dirhams.

En el ámbito de la supervisión de instituciones financieras, proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) y actividades y profesiones no financieras designadas (DNFBP), se realizaron 781 inspecciones a instituciones financieras y VASP, imponiéndose sanciones administrativas por valor de 384 millones de dirhams. Los informes de operaciones sospechosas (STR) aumentaron un 28%, hasta aproximadamente 80.000, de los cuales el 82,2% procedían de bancos. En el sector DNFBP se llevaron a cabo cerca de 8.900 inspecciones y se impusieron sanciones por valor de 160,33 millones de dirhams.

En materia de transparencia sobre la titularidad real, los EAU registraron avances significativos en el cumplimiento de los requisitos de información sobre beneficiarios efectivos. El nivel de mejora alcanzó el 91,7% respecto al año anterior, con solo 336 personas jurídicas sin información sobre titularidad efectiva, frente a las 4.038 registradas en 2024.

Las inspecciones basadas en riesgos aumentaron un 54,2%, de 155.000 a 239.000, mientras que las consultas sobre titularidad efectiva crecieron un 43,3%, hasta 3.300, de las cuales el 68,9% procedían de organismos encargados de hacer cumplir la ley y el 30,6% de la Unidad de Inteligencia Financiera.

En el ámbito de la inteligencia financiera, las investigaciones y la recuperación de activos, los expedientes de inteligencia difundidos aumentaron un 83,7%, pasando de 233 a 428. El número de informes incluidos en estos expedientes creció un 155,1%, de 1.492 a 3.806.

Los informes de operaciones sospechosas aumentaron un 20,8%, de 54.000 a 66.000, mientras que los casos de blanqueo de capitales investigados por las fuerzas de seguridad crecieron un 45,8%, pasando de 646 a 942. Las confiscaciones nacionales alcanzaron los 4.230 millones de dirhams, además de 750 millones devueltos a las víctimas.

En el ámbito de la lucha contra la financiación del terrorismo, los informes sospechosos relacionados con esta actividad aumentaron un 62%, de 158 a 256. Se registraron un total de 56 investigaciones por financiación del terrorismo, de las cuales el 85,7% implicaban a personas físicas.

Los indicadores de desempeño de 2025 ofrecen una evaluación integral y basada en datos del marco AML/CFT/CPF de los EAU, utilizando información procedente de las autoridades competentes, los organismos supervisores y la Unidad de Inteligencia Financiera.

Los resultados reflejan la madurez y el desarrollo continuo del sistema nacional en áreas clave como la cooperación internacional, la supervisión, la transparencia sobre la titularidad real, la inteligencia financiera, la recuperación de activos, la lucha contra la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación.