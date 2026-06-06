Emiratos Árabes Unidos condena enérgicamente los ataques terroristas iraníes con drones y misiles contra Kuwait

ABU DABI, 6 de junio de 2026 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos ha condenado en los términos más enérgicos los ataques terroristas iraníes con drones y misiles dirigidos contra Kuwait.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que estos ataques terroristas constituyen una flagrante violación de la soberanía de Kuwait y una amenaza para su seguridad y estabilidad.

El ministerio expresó la plena solidaridad de los EAU con Kuwait y su apoyo a todas las medidas destinadas a salvaguardar su seguridad y estabilidad.