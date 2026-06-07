Cuatro convoyes de ayuda de Emiratos entran en Gaza en el marco de la operación ‘Operation Chivalrous Knight 3’

AL ARISH, 7 de junio de 2026 (WAM) – Cuatro convoyes de ayuda humanitaria de Emiratos Árabes Unidos, que transportaban 740 toneladas de paquetes de alimentos a bordo de 60 camiones, entraron esta semana en la Franja de Gaza como parte de la operación Operation Chivalrous Knight 3, en apoyo al pueblo palestino y para contribuir a atender sus necesidades humanitarias en medio de las difíciles condiciones que atraviesa el enclave.

El equipo humanitario emiratí en Al Arish preparó y cargó los convoyes a través del Centro Logístico de Ayuda Humanitaria de los EAU en Al Arish, siguiendo un mecanismo organizado que garantiza la clasificación, preparación y envío de la ayuda de acuerdo con las necesidades sobre el terreno dentro de la Franja de Gaza.

Los convoyes forman parte de los esfuerzos humanitarios continuos de los EAU para apoyar al pueblo palestino y contribuir a cubrir sus necesidades básicas mediante el suministro constante de ayuda alimentaria y asistencia de emergencia.

La operación Operation Chivalrous Knight 3 continúa su misión humanitaria destinada a aliviar el sufrimiento del pueblo palestino mediante la provisión de diversas formas de apoyo humanitario y de socorro, reflejando el enfoque histórico de los EAU basado en la solidaridad y la ayuda humanitaria.