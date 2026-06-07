Emiratos Árabes Unidos condena el ataque contra un vehículo del Ejército libanés en el sur del Líbano

ABU DABI, 7 de junio de 2026 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos ha condenado en los términos más enérgicos el ataque israelí contra un vehículo perteneciente a las Fuerzas Armadas Libanesas en el sur del Líbano, que causó la muerte de varios militares.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores reafirmó el rechazo categórico de los EAU a cualquier ataque que menoscabe la soberanía, la seguridad y la estabilidad del Líbano o que tenga como objetivo sus instituciones legítimas.

El ministerio reiteró asimismo la plena solidaridad de los EAU con el Gobierno del Líbano y su apoyo al país en esta coyuntura crítica, subrayando su firme compromiso con la unidad, la soberanía y la integridad territorial libanesas.

Además, el Ministerio expresó sus más sinceras condolencias y su solidaridad con las familias de las víctimas, así como con el Gobierno y el pueblo del Líbano por este ataque.