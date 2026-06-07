Presidente dos Emirados emite decreto federal nomeando diretor-geral da Autoridade Federal de Regulação Nuclear

ABU DABI, 7 de junho de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, emitiu um decreto federal nomeando Hamad Ali Mohammed Al Kaabi como diretor-geral da Autoridade Federal de Regulação Nuclear, com categoria equivalente à de subsecretário de ministério.

Hamad Al Kaabi ocupou diversos cargos de liderança de alto nível, incluindo o de representante permanente dos EAU junto à Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) desde 2008, representante dos Emirados em várias organizações internacionais e embaixador dos EAU na República da Áustria, na República Eslovaca e na República da Eslovênia.