Latifa bint Mohammed iniciará este lunes una visita a Suecia al frente de una delegación de alto nivel

DUBÁI, 7 de junio de 2026 (WAM) – La jequesa Latifa bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, presidenta de la Autoridad de Cultura y Artes de Dubái, iniciará este lunes una visita al Reino de Suecia al frente de una delegación de alto nivel integrada por ministros y altos funcionarios gubernamentales.

La visita tiene como objetivo reforzar la cooperación bilateral, facilitar el intercambio de experiencias y explorar nuevas vías para establecer asociaciones sostenibles en sectores estratégicos y orientados al futuro.

La visita se produce en un contexto de creciente fortalecimiento de las relaciones entre Emiratos Árabes Unidos y Suecia, marcado por una expansión de la cooperación en los ámbitos económico, cultural, social y de desarrollo. Asimismo, busca consolidar los vínculos institucionales y promover alianzas que contribuyan a los objetivos de desarrollo sostenible de ambos países.

Durante la visita, la jequesa Latifa bint Mohammed mantendrá encuentros con altos responsables políticos, dirigentes empresariales y representantes de destacadas compañías multinacionales suecas. Las conversaciones se centrarán en el fortalecimiento de la cooperación bilateral y de las asociaciones en áreas prioritarias para el desarrollo de ambas naciones.