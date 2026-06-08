Ministerio de Comercio e Industria de Sudáfrica: los EAU son un socio estratégico para África

JOHANNESBURGO, 8 de junio de 2026 (WAM) -- Emiratos Árabes Unidos es un socio estratégico clave para África, afirmó Lester Bouah, director jefe de Movilización de Inversiones del Departamento de Comercio, Industria y Competencia de Sudáfrica, quien destacó que la consolidación de Dubái como centro mundial de comercio e inversión está abriendo nuevas oportunidades de crecimiento para las empresas sudafricanas.

En declaraciones a la agencia WAM al margen del Foro Empresarial Dubái-Sudáfrica, celebrado en Johannesburgo, Bouah elogió la misión comercial organizada por las Cámaras de Dubái a Sudáfrica y señaló que refleja el creciente impulso de las relaciones económicas bilaterales y el compromiso compartido de fortalecer las asociaciones entre ambos países.

Subrayó que los EAU figuran entre los principales socios económicos y de inversión de Sudáfrica, y que las relaciones bilaterales continúan expandiéndose en consonancia con el compromiso mutuo de reforzar una cooperación estratégica a largo plazo.

Bouah afirmó que Sudáfrica considera a los EAU un socio fundamental para promover el comercio, la inversión y la cooperación económica, no solo a nivel bilateral, sino también como una puerta de entrada global que conecta África con los mercados internacionales.

Añadió que las relaciones económicas entre ambos países se han fortalecido en los últimos años gracias a las visitas recíprocas de responsables gubernamentales y líderes empresariales, reflejando una voluntad común de avanzar en la asociación económica.

Según Bouah, las cifras de comercio e inversión reflejan el fortalecimiento continuo de las relaciones económicas entre los dos países. Las exportaciones sudafricanas hacia los EAU alcanzaron aproximadamente los 2.680 millones de dólares, lo que evidencia un mayor acceso al mercado emiratí y un incremento de los flujos comerciales bilaterales.

Asimismo, destacó que los EAU se encuentran entre los principales inversores internacionales en Sudáfrica, donde inversores emiratíes han puesto en marcha 33 proyectos de inversión valorados en aproximadamente 22.960 millones de dólares, generando más de 5.500 puestos de trabajo. Esto, señaló, refleja la confianza de la comunidad empresarial emiratí en el mercado sudafricano.

Bouah explicó que el departamento busca atraer nuevas inversiones procedentes de los EAU, especialmente en sectores productivos que impulsen el crecimiento económico y la creación de empleo. En este sentido, destacó las oportunidades de cooperación en manufactura avanzada, energías renovables, desarrollo de infraestructuras, logística y tecnologías avanzadas.

También señaló que la relación entre ambos países va más allá del comercio y la inversión para abarcar asociaciones estratégicas basadas en la confianza, el respeto mutuo y los intereses compartidos, y expresó su esperanza de que la cooperación se amplíe a nuevos sectores y oportunidades económicas en los próximos años.