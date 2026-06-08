La Media Luna Roja de Emiratos destina una nueva ayuda humanitaria de 36,7 millones de dirhams para Gaza

ABU DABI, 8 de junio de 2026 (WAM) – Siguiendo las directrices del jeque Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante del gobernante en la región de Al Dhafra y presidente de la Media Luna Roja de Emiratos (ERC, por sus siglas en inglés), la organización ha destinado una nueva partida de ayuda humanitaria valorada en 36,7 millones de dirhams para apoyar la situación humanitaria en la Franja de Gaza.

La asistencia forma parte de la operación Operation Chivalrous Knight 3, puesta en marcha por instrucciones del presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan y ejecutada por Emiratos Árabes Unidos con el objetivo de aliviar el sufrimiento de las personas afectadas y reforzar la respuesta humanitaria en la Franja de Gaza.

El paquete de ayuda incluye más de 160.000 lotes de alimentos y más de 40.000 kits sanitarios, destinados a apoyar a las familias afectadas y cubrir sus necesidades alimentarias, médicas y humanitarias.

La asistencia refleja la visión humanitaria del presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan y su compromiso permanente con el fortalecimiento de la respuesta de los EAU ante las crisis humanitarias y la prestación de apoyo urgente a las comunidades afectadas, consolidando la posición del país como un actor activo en la acción humanitaria internacional.

La iniciativa pone de manifiesto el histórico enfoque humanitario de los EAU y su compromiso de apoyar al hermano pueblo palestino mediante el suministro de ayuda de emergencia y el fortalecimiento de los esfuerzos de respuesta humanitaria en sectores clave.

Las directrices del jeque Hamdan bin Zayed Al Nahyan subrayan el compromiso continuo de los EAU de aliviar el sufrimiento de los afectados y proporcionarles bienes esenciales, contribuyendo a reforzar su resiliencia y mejorar sus condiciones humanitarias y de vida.

La Media Luna Roja de Emiratos reafirmó su compromiso con la labor humanitaria en el marco de la operación Operation Chivalrous Knight 3 mediante programas específicos en los ámbitos de la seguridad alimentaria, la atención sanitaria, el alojamiento y el apoyo comunitario, ejecutados en coordinación con las entidades competentes y los socios humanitarios.

Como parte de la operación Operation Chivalrous Knight 3, la organización continúa desarrollando programas de ayuda y desarrollo destinados a apoyar a los residentes afectados de la Franja de Gaza, en consonancia con su misión humanitaria y su compromiso de asistir a quienes lo necesitan, al tiempo que promueve los valores de solidaridad y cooperación humanitaria que defienden los Emiratos Árabes Unidos.