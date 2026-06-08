Etihad y TAROM abren nuevas conexiones en Europa del Este

ABU DABI, 8 de junio de 2026 (WAM) -- Etihad Airways y TAROM, la aerolínea nacional de Rumanía, han firmado un acuerdo de código compartido que conectará a los pasajeros de Etihad con Rumanía y Europa del Este, al tiempo que facilitará los viajes desde Rumanía hacia Abu Dabi.

El acuerdo fue firmado durante la Asamblea General Anual de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), celebrada en Río de Janeiro.

En virtud de esta asociación, los clientes de Etihad podrán reservar un único billete para vuelos operados por TAROM desde Bucarest hacia seis ciudades de Rumanía: Baia Mare, Cluj-Napoca, Iași, Oradea, Suceava y Timișoara. El acuerdo también se extiende a cuatro capitales de Europa del Este: Belgrado, Budapest, Chisináu y Sofía. Por su parte, los viajeros procedentes de Rumanía podrán volar a Abu Dabi desde Bucarest a través del nuevo servicio de Etihad.

El acuerdo de código compartido respalda el lanzamiento de la nueva ruta Abu Dabi-Bucarest de Etihad, previsto para el 17 de diciembre de 2026. Una vez que el servicio entre en funcionamiento, los pasajeros podrán viajar con un único billete entre Bucarest y los destinos de la red de Etihad, con el equipaje facturado directamente hasta el destino final.

Para los viajeros rumanos, el acuerdo abre una nueva conexión con Abu Dabi. Desde la capital emiratí, los pasajeros podrán continuar su viaje con Etihad hacia destinos en Oriente Próximo, África, Asia y Australia.

Arik De, director de Ingresos y Comercial de Etihad Airways, afirmó: «TAROM aporta a Etihad una presencia sólida en Europa del Este. Es una aerolínea de bandera con más de siete décadas de experiencia en la aviación europea y una red consolidada que cubre todo el país y la región. Lanzar este acuerdo antes de iniciar nuestra propia ruta a Bucarest nos permite entrar en un mercado de rápido crecimiento con una escala significativa desde el primer día».

Por su parte, Mircea Nicolae Cotoros, director Comercial de TAROM, señaló: «Este acuerdo de código compartido con Etihad Airways amplía el alcance internacional de TAROM y ofrece a los pasajeros una nueva conexión entre Bucarest y Abu Dabi. Refuerza los vínculos entre Rumanía y Oriente Próximo, impulsa el crecimiento continuo de nuestra red y fomenta los intercambios culturales y económicos».

Con la incorporación de TAROM, la red de socios de Etihad alcanza ya 47 acuerdos de código compartido y más de 130 acuerdos interlínea, la mayor red entre las aerolíneas que no pertenecen a una alianza global, ofreciendo a sus pasajeros acceso mediante un único billete y tarifas integradas a más de 350 destinos en todo el mundo.