Emiratos Árabes Unidos expresa su solidaridad con Irak y transmite sus condolencias por las víctimas de un accidente de autobús

ABU DABI, 8 de junio de 2026 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos ha expresado su solidaridad con Irak por las víctimas de un accidente en el que un autobús de pasajeros volcó cerca de la ciudad de Nasiriya, en el sur del país, causando varias víctimas mortales y heridos.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores expresó sus más sinceras condolencias y su solidaridad con las familias de las víctimas, así como con el Gobierno y el pueblo de Irak por esta tragedia, y trasladó sus deseos de una pronta recuperación a todos los heridos.