El Ministerio de Asuntos Exteriores insta a los usuarios a migrar a eDAS 2.0 para la legalización de facturas comerciales y certificados de origen

ABU DABI, 8 de junio de 2026 (WAM) – El Ministerio de Asuntos Exteriores (MoFA) ha instado a los usuarios del sistema eDAS, destinado a la legalización de facturas comerciales y certificados de origen, a completar su transición a la versión actualizada, eDAS 2.0, que sustituye a la anterior eDAS 1.0, desactivada oficialmente a partir de 8 de junio de 2026.

La retirada de eDAS 1.0 y la adopción exclusiva de eDAS 2.0 forman parte del compromiso del Ministerio de Asuntos Exteriores de mejorar la experiencia de los usuarios y desarrollar su ecosistema digital en apoyo de la transformación digital.

Esta medida se alinea con los objetivos del programa Zero Government Bureaucracy, al simplificar los procedimientos, reducir el tiempo y el esfuerzo necesarios para la tramitación de los servicios y disminuir el número de campos y pasos requeridos para acceder a ellos.