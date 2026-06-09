Emirates y el Real Madrid amplían su histórica alianza hasta 2031

DUBÁI, 9 de junio de 2026 (WAM) -- Emirates y el Real Madrid CF han renovado su acuerdo de patrocinio, prolongando hasta 2031 una de las asociaciones más emblemáticas del fútbol mundial y consolidando una relación que se extenderá durante casi dos décadas.

Emirates es socio del Real Madrid desde 2011 y la relación se reforzó aún más en 2013, cuando la aerolínea se convirtió en patrocinador principal de la camiseta del club. Como parte del nuevo acuerdo, Emirates seguirá siendo patrocinador principal oficial y aerolínea oficial tanto de los equipos masculino como femenino, manteniendo su icónica marca en las camisetas de juego, la ropa de entrenamiento y la equipación del personal técnico en todas las grandes competiciones, incluidas LaLiga, la Liga de Campeones de la UEFA, la Copa del Rey y la Supercopa de España.

La renovación supone además un hito para ambas marcas, al convertirse en el patrocinio de camiseta más longevo de la historia de LaLiga.

Más allá de la equipación deportiva, el acuerdo renovado contempla una amplia presencia de la marca Emirates en el estadio Santiago Bernabéu, acceso a las instalaciones de entrenamiento del club y a la Emirates Lounge, un espacio exclusivo de hospitalidad dentro del estadio que acerca la experiencia característica de la aerolínea a sus clientes y socios comerciales.

La colaboración también se extiende a las categorías inferiores del Real Madrid, apoyando el desarrollo de las futuras generaciones de futbolistas y reafirmando el compromiso de la compañía con el futuro del deporte.

El patrocinio refuerza asimismo la presencia de Emirates en el baloncesto, gracias a un nuevo acuerdo plurianual que convierte a la aerolínea en patrocinador principal oficial de la sección de baloncesto del Real Madrid hasta 2031.

Boutros Boutros, vicepresidente ejecutivo de Comunicación Corporativa, Marketing y Marca de Emirates, afirmó: «Emirates tiene una larga trayectoria apoyando el fútbol, conectando a millones de personas y uniendo comunidades a través de la pasión compartida por este deporte. Lo que hemos construido junto al Real Madrid es un brillante ejemplo de ese compromiso, situando a los aficionados en el centro de la experiencia, acercándolos a momentos inolvidables e inspirando a nuevas generaciones de seguidores y jugadores».

Añadió: «A medida que nuestra relación con el Real Madrid se fortalecía, también lo hacía nuestra presencia en España. Desde nuestro primer vuelo a Madrid en 2010, hemos ampliado nuestra actividad en el país con cinco vuelos diarios entre Madrid y Barcelona, hemos incorporado nuevos destinos a nuestra red global a través de Dubái y hemos mejorado la experiencia de viaje introduciendo nuestros productos más innovadores en el mercado español, una muestra de nuestro compromiso a largo plazo con este país».

Por su parte, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, destacó la importancia del acuerdo: «Nuestra asociación refleja la sólida y singular relación que hemos construido a lo largo de los años. Hemos estado juntos durante uno de los periodos más exitosos de la historia de nuestro club y seguimos comprometidos a continuar este camino de forma conjunta».

Con una apuesta compartida por la excelencia, tanto en el terreno de juego como en las pistas y en los cielos, Emirates y el Real Madrid han dedicado los últimos 15 años a acercar a los aficionados a la acción deportiva.

A lo largo de este periodo, la aerolínea ha mostrado su apoyo al club mediante diseños especiales en varios Airbus A380 protagonizados por jugadores del primer equipo, así como con decoraciones integrales en aeronaves Boeing 777 utilizadas para vuelos chárter entre Madrid y Yeda durante la Supercopa de España.

Ambas marcas también han colaborado en experiencias exclusivas para aficionados, incluidos encuentros con jugadores, actividades durante los días de partido y concursos destinados a acercar a los seguidores más apasionados al equipo.

El compromiso de Emirates con el fútbol se refleja en una amplia cartera de patrocinios que incluye a algunos de los clubes más prestigiosos del mundo, como Arsenal FC, AC Milan, Real Madrid CF, SL Benfica y Olympique de Lyon. Además, la aerolínea es socio platino del primer equipo del Bayern de Múnich.

Emirates también da nombre a la Emirates FA Cup desde hace casi una década y, en los Emiratos Árabes Unidos, apoya la Liga Profesional, integrada por 14 clubes que compiten por el título nacional.

La cartera de patrocinios de Emirates es la mayor de cualquier aerolínea y abarca algunos de los deportes más populares del mundo, entre ellos fútbol, tenis, rugby, baloncesto, vela, ciclismo, golf, carreras de caballos, críquet y fútbol australiano. A través de estas asociaciones globales, la compañía busca acercar a los aficionados a los deportes, clubes y eventos que siguen con pasión.