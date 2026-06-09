Los líderes de Emiratos felicitan al rey de Jordania con motivo del Día de la Ascensión al Trono

ABU DABI, 9 de junio de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha enviado un mensaje de felicitación al rey Abdalá II bin Al Hussein del Reino Hachemí de Jordania con motivo del Día de la Ascensión al Trono.
El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, remitieron asimismo mensajes similares de felicitación al rey Abdalá II con motivo de esta conmemoración.