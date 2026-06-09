Etihad Airways duplica sus vuelos a Kabul y operará dos frecuencias diarias ante el aumento de la demanda

ABU DABI, 9 de junio de 2026 (WAM) – Etihad Airways duplicará a partir del 15 de julio de 2026 el número de vuelos entre Abu Dabi y Kabul, después de que el rápido crecimiento de la demanda desde la apertura de la ruta llevara a la aerolínea a incorporar una segunda frecuencia diaria en ambos sentidos.

Kabul se incorporó a la red de destinos de Etihad en marzo de 2026, inicialmente con cuatro vuelos semanales. Desde entonces, la demanda ha superado ampliamente las expectativas, impulsada tanto por pasajeros que viajan directamente entre ambos destinos como por aquellos que utilizan el Aeropuerto Internacional Zayed de Abu Dabi como centro de conexión hacia Europa y otros mercados internacionales.

La ruta es operada con aviones Airbus A320 configurados con ocho plazas en clase Business y 150 en clase Economy. Con la introducción de dos vuelos diarios, los viajeros entre Afganistán y los EAU dispondrán de una oferta mucho más amplia de horarios, ya sea para viajes familiares, de negocios o de ocio.

Afganistán mantiene vínculos históricos con los Emiratos Árabes Unidos, donde reside una de las mayores comunidades afganas del Golfo. Para los cientos de miles de afganos que viven y trabajan en el país, así como para quienes mantienen relaciones comerciales y empresariales entre ambas naciones, la ampliación de la programación ofrecerá un servicio más flexible y mejor conectado.

Arik De, director de Ingresos y Comercial de Etihad Airways, afirmó: «La respuesta al lanzamiento de nuestra ruta a Kabul ha sido excepcional. La demanda se ha mantenido sólida desde el primer día, y la decisión de pasar a dos vuelos diarios refleja directamente lo que nuestros pasajeros nos han transmitido a través de sus reservas».

Añadió: «Esta rápida expansión es otro ejemplo de nuestro enfoque estratégico para el desarrollo de la red de destinos, que nos permite responder con rapidez a las necesidades de nuestros clientes y reforzar el papel de Abu Dabi como una importante puerta de entrada que conecta los mercados regionales con nuestra red global».