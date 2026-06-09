Emirates se declara preparada para invertir en vuelos diarios a Berlín y Stuttgart

BERLÍN, 9 de junio de 2026 (WAM) - Emirates confirmó que está preparada para lanzar vuelos diarios a Berlín y Stuttgart, con una inversión superior a los 100 millones de euros anuales en gastos operativos, personal, tasas aeroportuarias, combustible y otros costes, sujeto a la aprobación del Ministerio Federal de Transporte de Alemania.

Berlín es el centro político de la mayor economía de Europa. Con una población de 3,9 millones de habitantes, la ciudad alberga un dinámico ecosistema de empresas emergentes, una consolidada comunidad diplomática y una oferta cultural que atrae cada año a millones de visitantes. Sin embargo, su conectividad de largo radio no ha evolucionado al mismo ritmo que su creciente relevancia internacional. De hecho, según datos de programación de OAG, más del 85% de la conectividad internacional del aeropuerto Berlín-Brandeburgo se concentra dentro de Europa.

Stuttgart presenta una situación similar en materia de vuelos de largo recorrido. Como motor económico de Baden-Württemberg, uno de los estados alemanes más orientados a la exportación, sigue estando insuficientemente conectada con mercados de larga distancia, un tipo de conectividad fundamental para fabricantes, proveedores y socios comerciales.

Tim Clark, presidente de Emirates Airline, afirmó: «Emirates está preparada para ofrecer conectividad diaria de largo radio a Berlín y Stuttgart e integrarlas en nuestra extensa red global, respaldada por una inversión considerable. Se trata de dos de los centros económicos más importantes de Alemania, pero ambos continúan insuficientemente atendidos en términos de conectividad intercontinental. Las empresas alemanas nos han transmitido que la necesitan, la Cámara de Comercio de Berlín la ha reclamado y nuestros propios datos confirman que existe demanda y que los vuelos tendrían una alta ocupación».

Añadió que Emirates ya conecta Alemania con 50 destinos en África, Oriente Próximo, el Sudeste Asiático y Australasia que no son atendidos por ninguna aerolínea alemana. «Son destinos de gran importancia para los exportadores alemanes, la industria turística y millones de viajeros que buscan más opciones y mejores conexiones. Lo único que pedimos es la oportunidad de prestar servicio a estas ciudades y sus comunidades. Seguimos comprometidos a trabajar de manera constructiva con las autoridades alemanas para hacer realidad este proyecto y generar beneficios tangibles desde el primer día de operaciones».

Las nuevas rutas de Emirates a ambas ciudades generarían cientos de empleos. Un estudio realizado en 2012 por el Centro Aeroespacial Alemán (DLR) estimó que un servicio diario de Emirates a Berlín y Stuttgart crearía cerca de 1.000 puestos de trabajo directos e indirectos, una cifra que, según la compañía, sigue siendo válida en términos generales.

Además de ampliar las opciones para los pasajeros, la conectividad de carga en Baden-Württemberg, Berlín y Brandeburgo también se vería reforzada. Un vuelo diario operado con un Boeing 777-300ER ofrecería más de 280 toneladas semanales de capacidad de carga en bodega, creando un canal estratégico para importaciones y exportaciones sensibles al tiempo, incluidos productos farmacéuticos, equipos eléctricos, maquinaria y componentes tecnológicos para el transporte.

De los 2,36 millones de pasajeros transportados por Emirates hacia y desde Alemania en 2025, el 40% viajó entre Dubái y Alemania, mientras que el 60% utilizó Dubái como punto de conexión hacia otros destinos, lo que pone de relieve el doble papel de la ciudad como destino turístico y centro global de conexiones.

Si se autorizaran los vuelos diarios a Berlín y Stuttgart, Emirates ofrecería conexiones cómodas con una sola escala para viajeros y empresas de ambas regiones.

En 2025, los principales mercados conectados desde Alemania a través de Emirates fueron Australia, Indonesia, Sri Lanka y Vietnam. Ninguno de estos destinos cuenta con vuelos directos operados por aerolíneas alemanas desde Fráncfort o Múnich. Según la compañía, ampliar esta conectividad a Berlín y Stuttgart no supondría competencia para rutas existentes, sino que cubriría una carencia histórica.

Una conexión con una sola escala vía Dubái permitiría un viaje más fluido, con un producto homogéneo a bordo en una configuración de cuatro clases, y supondría una mejora significativa frente a las alternativas actuales de múltiples escalas operadas con aviones de fuselaje estrecho por compañías alemanas.

Para Berlín, Emirates destaca especialmente su clase Premium Economy, premiada internacionalmente, y su Primera Clase, equipada con suites privadas cerradas y un servicio personalizado que la aerolínea considera referente en el sector.

La comunidad empresarial de Berlín ya ha manifestado claramente la necesidad de este servicio. En 2023, la Cámara de Industria y Comercio de Berlín publicó una encuesta en la que el 75% de los participantes calificó la oferta de vuelos de largo radio de la capital como deficiente o insuficiente. Dubái fue identificada como el destino prioritario cuya conectividad debía reforzarse con urgencia, tanto como destino final como centro de conexiones.

Actualmente, Berlín y Stuttgart están conectadas con Dubái únicamente mediante vuelos estacionales operados con aeronaves de fuselaje estrecho y servicios limitados a bordo. Emirates sostiene que una operación diaria con Boeing 777 supondría un cambio sustancial tanto en la experiencia del pasajero como en la capacidad de carga.

Alemania registró cerca de 1,2 millones de pernoctaciones de visitantes procedentes de los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) en 2024, un segmento turístico considerado de alto valor por su mayor duración de estancia y nivel de gasto. Según los datos citados por Emirates, estos visitantes aportaron aproximadamente 2.300 millones de euros a la economía alemana durante ese año.

La Oficina Nacional de Turismo de Alemania prevé que el número de visitantes procedentes del Golfo alcance los tres millones anuales antes de finalizar la década.

La aerolínea considera que los vuelos directos de Emirates situarían a Berlín y Stuttgart en una posición privilegiada para captar este mercado turístico en expansión, conectando ambas ciudades con viajeros que actualmente optan por destinos servidos directamente mediante aeronaves de fuselaje ancho.

«La justificación económica es clara», concluye Emirates. «Los servicios diarios a Berlín y Stuttgart crearían cientos de empleos, reforzarían los vínculos comerciales, abrirían el acceso a destinos insuficientemente conectados y atraerían turismo de alto valor».

La compañía sostiene que estas operaciones complementarían el ecosistema aeronáutico alemán existente, ofreciendo a pasajeros y empresas una mayor variedad de opciones y más competencia en rutas donde resulta necesaria.

Emirates reiteró su disposición a mantener un diálogo constructivo con el Gobierno federal alemán y expresó su confianza en poder llevar los beneficios de la conectividad de largo radio a Berlín y Stuttgart en un futuro próximo.