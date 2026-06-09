Dubai Humanitarian facilita un segundo puente aéreo para apoyar la respuesta al brote de ébola en colaboración con la Unión Europea

DUBÁI, 9 de junio de 2026 (WAM) – Por directrices del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro de Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Dubái, Dubai Humanitarian (DXBH) facilitó un segundo puente aéreo de ayuda humanitaria, en estrecha coordinación con la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas de la Comisión Europea (DG ECHO), para apoyar los esfuerzos de respuesta de emergencia al brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC). La ayuda fue transportada a través de Uganda.

Un avión Boeing 747 completamente cargado, proporcionado por Dubai Royal Air Wing, transportó unas 60 toneladas métricas de ayuda humanitaria y material médico esenciales procedentes del Depósito Humanitario de Respuesta de las Naciones Unidas (WFP-UNHRD), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF.

Giuseppe Saba, director ejecutivo y miembro del consejo de administración de Dubai Humanitarian, afirmó: «Este es el segundo puente aéreo que facilitamos en una semana en respuesta al brote de ébola, lo que refleja el firme compromiso de los EAU con la acción humanitaria y con el apoyo a quienes lo necesitan, dondequiera que se encuentren. A través de esta operación reunimos a múltiples miembros y socios de la comunidad de Dubai Humanitarian, reforzando un modelo de cooperación basado en la coordinación logística, el intercambio de conocimientos y la movilización de recursos para permitir una respuesta humanitaria más rápida y eficaz».

«La operación refleja además la creciente cooperación estratégica entre Dubai Humanitarian y la Unión Europea, tras el acuerdo administrativo firmado entre ambas entidades el año pasado, y refuerza nuestro objetivo común de mejorar la rapidez, la sostenibilidad y el impacto de las operaciones humanitarias en todo el mundo.

A pesar de todos los desafíos, consideramos que la continuidad de las operaciones humanitarias es una responsabilidad más que una opción», añadió Saba.

Por su parte, Maciej Popowski, director general de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea, señaló: «La cooperación internacional es esencial para responder al brote de ébola en la RDC y en toda la región. Celebro la rápida movilización de Dubai Humanitarian para entregar suministros de ayuda al este de la RDC en este momento crítico. La Unión Europea se solidariza con todas las comunidades afectadas y mantiene su firme compromiso de apoyar los esfuerzos para contener el virus y salvar vidas».