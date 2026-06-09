Hamdan bin Mohammed preside la segunda reunión del Consejo de Defensa de 2026

DUBÁI, 9 de junio de 2026 (WAM) – El jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe heredero de Dubái, vice primer ministro y ministro de Defensa de Emiratos Árabes Unidos, presidió la segunda reunión del Consejo de Defensa de 2026.

Durante el encuentro se revisaron las actualizaciones de los principales programas destinados a desarrollar el sistema de defensa y mejorar los niveles de eficiencia y preparación, en línea con la dirección estratégica del Ministerio de Defensa.

En la reunión, Hamdan bin Mohammed destacó la importancia de continuar desarrollando el sistema de defensa conforme a los más altos estándares internacionales, al tiempo que se refuerzan la preparación y la eficiencia en todos los sectores para apoyar la seguridad nacional y proteger los logros del país.

Asimismo, se analizaron los planes de desarrollo y modernización en los distintos ámbitos de la defensa, junto con iniciativas orientadas a mejorar la capacidad operativa y fortalecer los recursos humanos y tecnológicos. También se examinaron proyectos futuros destinados a respaldar las prioridades del Ministerio de Defensa y sus objetivos de desarrollo a largo plazo.

La reunión contó con la participación del teniente general Issa Saif bin Ablan Al Mazrouei, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de los EAU; del teniente general Ibrahim Nasser Al Alawi, subsecretario del Ministerio de Defensa; así como de altos mandos de las Fuerzas Armadas.