Los EAU conmemoran el Día Internacional del Diálogo entre Civilizaciones y destacan su liderazgo en la promoción de la tolerancia

ABU DABI, 10 de junio de 2026 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos conmemora este miércoles el Día Internacional del Diálogo entre Civilizaciones, celebrado anualmente el 10 de junio, poniendo de relieve su papel de referencia en la promoción del entendimiento entre culturas y del diálogo como herramienta para fomentar la paz y la tolerancia a escala global.

Los EAU acogen a cerca de 200 nacionalidades de diversos orígenes étnicos y religiosos, en una sociedad cohesionada basada en el respeto mutuo, el Estado de derecho y la igualdad de oportunidades. Este entorno refleja un enfoque institucional consolidado, respaldado por una amplia legislación, políticas comunitarias y programas educativos.

Como muestra de este compromiso, Abu Dabi acogió el pasado 5 de junio la tercera Conferencia Internacional sobre el Diálogo de Civilizaciones y la Tolerancia, que reunió a más de 100 ponentes y 4.500 participantes procedentes de más de 120 países.

Los EAU continúan siendo pioneros en la institucionalización de la convivencia y la armonía social, tras la creación del Ministerio de Tolerancia y Convivencia, encargado de promover los valores de apertura e inclusión. Entre las principales iniciativas destacan el Festival Nacional de la Tolerancia y la Abrahamic Family House, en Abu Dabi, concebida como un espacio común para el diálogo entre las tres religiones abrahámicas.

La capital emiratí también fue escenario de un acontecimiento histórico en febrero de 2019, cuando el gran imán de Al Azhar, Ahmed Al Tayeb, y el papa Francisco firmaron el Documento sobre la Fraternidad Humana.

Este documento, reconocido por Naciones Unidas, sigue siendo una referencia mundial para el diálogo interreligioso y la convivencia pacífica.

En el ámbito internacional, los EAU integran el diálogo cultural y diplomático en su política exterior mediante una participación activa en foros globales como la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas (UNAOC) y la UNESCO, además de impulsar y apoyar iniciativas humanitarias y culturales en distintas regiones del mundo.