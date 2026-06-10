Los líderes de Emiratos felicitan al presidente de Portugal con motivo del Día Nacional

ABU DABI, 10 de junio de 2026 (WAM) -- El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha enviado un mensaje de felicitación al presidente de Portugal, António José Seguro, con motivo del Día Nacional de su país.
El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, enviaron mensajes similares de felicitación al presidente portugués y al primer ministro, Luís Montenegro, con motivo de la celebración.