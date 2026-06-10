Abdullah bin Zayed y el ministro de Exteriores de Egipto abordan las relaciones bilaterales y la situación regional

ABU DABI, 10 de junio de 2026 (WAM) -- El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, abordó durante una conversación telefónica con Badr Abdelatty, ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional, Emigración y Expatriados Egipcios de la República Árabe de Egipto, las profundas relaciones fraternales entre ambos países y las vías para reforzar la cooperación y la asociación estratégica en diversos ámbitos, con el objetivo de impulsar sus intereses comunes y favorecer la prosperidad de sus pueblos.

El jeque Abdullah bin Zayed y Badr Abdelatty también analizaron los acontecimientos regionales y las repercusiones de los ataques terroristas iraníes no provocados que tuvieron como objetivo a Emiratos Árabes Unidos y a varios países hermanos.

Los dos ministros debatieron fórmulas para seguir impulsando los esfuerzos destinados a apoyar la seguridad y la estabilidad, preservar la paz regional y alcanzar una paz duradera en toda la región.

Asimismo, examinaron la situación en la Franja de Gaza y subrayaron la importancia de aplicar todos los componentes del plan del presidente estadounidense Donald Trump para contribuir a alcanzar la seguridad, la estabilidad y el desarrollo sostenible en la región.

Durante la llamada, Abdullah bin Zayed y el ministro egipcio de Exteriores también abordaron la situación en el Líbano. El ministro emiratí reafirmó el firme apoyo de los EAU a la unidad, la soberanía y la integridad territorial del país, así como a todos los esfuerzos destinados a promover la estabilidad, el desarrollo y la prosperidad del pueblo libanés.

La conversación también trató la trágica evolución de la guerra civil en Sudán y la importancia de respaldar todos los esfuerzos encaminados a alcanzar una tregua humanitaria y un alto el fuego permanente, poner fin al sufrimiento de la población, garantizar la protección de los civiles y facilitar la entrega de ayuda humanitaria.

Por último, Abdullah bin Zayed y Abdelatty destacaron la importancia de dar prioridad a las soluciones políticas y de apoyar un proceso de transición civil integral e independiente que responda a las aspiraciones del pueblo sudanés de seguridad, estabilidad y una vida digna.