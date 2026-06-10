Los líderes de Emiratos felicitan al primer ministro de Armenia por su victoria en las elecciones parlamentarias

ABU DABI, 10 de junio de 2026 (WAM) -- El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha enviado un mensaje de felicitación a Nikol Pashinián por su victoria en las elecciones parlamentarias y su reelección como primer ministro de la República de Armenia.

El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, enviaron mensajes similares de felicitación a Nikol Pashinián, primer ministro de la República de Armenia.