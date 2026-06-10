Reem Al Hashimy se reúne con el ministro sueco de Cooperación Internacional para el Desarrollo y Comercio Exterior

ESTOCOLMO, 10 de junio de 2026 (WAM) – Benjamin Dousa, ministro de Cooperación Internacional para el Desarrollo y Comercio Exterior del Reino de Suecia, se reunió con Reem bint Ebrahim Al Hashimy, ministra de Estado para la Cooperación Internacional de Emiratos Árabes Unidos, al margen de la visita oficial al Reino de Suecia encabezada por la jequesa Latifa bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, presidenta de la Autoridad de Cultura y Artes de Dubái.

Durante el encuentro, ambos ministros destacaron el fortalecimiento de la asociación entre Emiratos Árabes Unidos y Suecia y exploraron oportunidades para ampliar la cooperación bilateral en diversos sectores. Las conversaciones reflejaron el compromiso compartido de ambos países con el crecimiento económico inclusivo, el avance de la acción humanitaria y la promoción de una cooperación multilateral eficaz.

Dousa reiteró la condena de Suecia a los ataques iraníes contra los EAU y subrayó la importancia de la estabilidad regional, la seguridad de la navegación por las vías marítimas internacionales y el respeto del derecho internacional.

Por su parte, Reem Al Hashimy reafirmó la capacidad de resiliencia de los EAU frente a la agresión terrorista iraní y destacó la solidez de la asociación entre Emiratos y Suecia. Asimismo, expresó su profundo agradecimiento por el apoyo brindado por Suecia, que refleja la estrecha relación, la confianza mutua y la larga amistad entre ambos países.

La reunión también brindó la oportunidad de intercambiar puntos de vista sobre diversos acontecimientos regionales e internacionales, incluida la situación en Ucrania, a la luz de la reciente visita del presidente Volodímir Zelenski a los EAU y de los continuos esfuerzos emiratíes en favor de la paz y la diplomacia. En este contexto, Reem Al Hashimy destacó el éxito de la más reciente mediación de los EAU entre la Federación de Rusia y la República de Ucrania, que permitió la liberación de 185 cautivos de cada parte y elevó a 7.471 el número total de personas intercambiadas gracias a iniciativas mediadas por Emiratos.

Ambas partes también abordaron la situación humanitaria en Gaza, así como los acontecimientos en Siria y Sudán, subrayando la importancia de las soluciones políticas y del compromiso humanitario sostenido para hacer frente a los desafíos regionales.

En el ámbito económico, los ministros analizaron vías para reforzar los lazos comerciales y de inversión entre los EAU y Suecia, incluidas las perspectivas de avanzar en las negociaciones de un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por sus siglas en inglés) entre los EAU y la Unión Europea. Suecia acogió favorablemente los esfuerzos destinados a profundizar la cooperación económica y crear nuevas oportunidades para empresas e inversores en ambos mercados.

Reem Al Hashimy agradeció el respaldo sueco y reafirmó el compromiso de los EAU de ampliar su red de asociaciones estratégicas, fortalecer la cooperación con sus socios europeos y apoyar una rápida conclusión de las negociaciones del CEPA entre los EAU y la Unión Europea. Asimismo, subrayó que una mayor cooperación económica favorecerá una colaboración más estrecha, generará prosperidad compartida, reforzará las cadenas de suministro, impulsará la innovación y creará empleos sostenibles, aportando beneficios duraderos a las comunidades, las economías y las futuras generaciones.