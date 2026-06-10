Emiratos Árabes Unidos condena enérgicamente los ataques terroristas iraníes contra Bahréin, Kuwait y Jordania

ABU DABI, 10 de junio de 2026 (WAM) -- Emiratos Árabes Unidos ha condenado en los términos más enérgicos los ataques terroristas e injustificados con misiles balísticos y drones perpetrados por Irán contra Bahréin, Kuwait y Jordania.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que estos ataques terroristas constituyen una flagrante violación de la soberanía de los tres países hermanos y una amenaza para su seguridad y estabilidad.

El ministerio expresó la plena solidaridad de los EAU con Bahréin, Kuwait y Jordania, así como su apoyo a todas las medidas destinadas a salvaguardar su seguridad y estabilidad.