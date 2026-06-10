Etihad lanza a bordo un kit exclusivo de verano de edición limitada

ABU DABI, 10 de junio de 2026 (WAM) -- Etihad Airways, la aerolínea nacional de Emiratos Árabes Unidos, ha puesto en marcha una serie de rutas estacionales hacia populares destinos de Europa y África, junto con el lanzamiento de un kit exclusivo de verano de edición limitada para los pasajeros que viajen en los vuelos inaugurales de estos servicios de temporada.

La compañía comenzará esta semana sus operaciones hacia tres nuevos destinos como parte de la ampliación continua de su red: Cracovia a partir del 11 de junio, Palma de Mallorca desde el 12 de junio y Zanzíbar a partir del 14 de junio.

Etihad también reanudará sus servicios estacionales a varios destinos populares de verano, entre ellos Málaga y Míkonos desde el 15 de junio, Santorini a partir del 16 de junio y Niza desde el 19 de junio. Los vuelos a Al Alamein, en la costa mediterránea de Egipto, se reanudarán el 16 de julio.

Los pasajeros que viajen en los vuelos inaugurales de las ocho rutas estacionales recibirán un kit exclusivo de verano de Etihad, presentado en una mochila impermeable inspirada en la red de destinos estivales de la aerolínea.

El kit incluye una funda impermeable para teléfono móvil, sobres de electrolitos de dosis única, agua con gas saborizada de la marca Al Ain, una bebida de jengibre y toallitas húmedas, artículos diseñados para ayudar a los viajeros a mantenerse hidratados y preparados para sus vacaciones desde el momento de su llegada.

Según la aerolínea, la iniciativa tiene como objetivo mejorar la experiencia de viaje mediante productos prácticos orientados al bienestar, al tiempo que refleja el dinamismo de sus destinos de verano.

Inspirado en escapadas costeras y viajes urbanos, el kit combina comodidad y funcionalidad, permitiendo a los pasajeros comenzar su experiencia vacacional nada más llegar a destino.