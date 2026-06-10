Abdullah bin Zayed recibe al representante permanente de Estados Unidos ante las Naciones Unidas

ABU DABI, 10 de junio de 2026 (WAM) – El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, recibió al embajador Mike Waltz, representante permanente de Estados Unidos ante las Naciones Unidas.

Durante la reunión, celebrada en Abu Dabi, ambas partes abordaron la cooperación entre los EAU y Estados Unidos, especialmente en el marco de la acción multilateral y de las organizaciones internacionales. También analizaron la situación regional y las repercusiones de los ataques iraníes no provocados dirigidos contra los EAU y varios países hermanos, así como su impacto en la paz y la seguridad internacionales, el suministro energético, la seguridad marítima y la estabilidad de la economía mundial.

El jeque Abdullah bin Zayed expresó su agradecimiento a Estados Unidos por su plena solidaridad con los EAU tras estos ataques iraníes no provocados.

Ambas partes examinaron asimismo los últimos acontecimientos en la región, incluidas las situaciones en Sudán y Líbano, y debatieron formas de promover una paz y una seguridad regionales sostenibles mediante el fortalecimiento de la acción colectiva para hacer frente a los desafíos actuales y apoyar los esfuerzos destinados a lograr estabilidad y prosperidad para los pueblos de la región.

Abdullah bin Zayed y el embajador Mike Waltz también analizaron el creciente desarrollo de las relaciones estratégicas entre los EAU y Estados Unidos y las vías para reforzar aún más la cooperación en diversos sectores.

El ministro emiratí destacó la solidez de los históricos lazos que unen a ambos países amigos y el continuo desarrollo de su asociación estratégica. Asimismo, subrayó el compromiso compartido de seguir impulsando esta relación y ampliar la cooperación en todos los ámbitos clave de manera que responda a los intereses mutuos de ambos países y contribuya a promover la seguridad, la estabilidad y la prosperidad a escala regional e internacional.

A la reunión asistió también Yousef Manea Al Otaiba, embajador de Emiratos Árabes Unidos en Estados Unidos.