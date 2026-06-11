Por directrices del presidente de los EAU, Emiratos proporciona ayuda de emergencia a los afectados por las inundaciones del río Éufrates en Siria

ABU DABI, 11 de junio de 2026 (WAM) – Por directrices del presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, los EAU, a través de la Agencia de Ayuda de los Emiratos, han proporcionado asistencia de emergencia a las personas afectadas por las recientes inundaciones del río Éufrates en Siria.

La iniciativa forma parte del compromiso internacional y de la responsabilidad humanitaria de los EAU con las comunidades afectadas por desastres naturales y crisis humanitarias. Emiratos continúa prestando apoyo inmediato a los damnificados mediante el suministro de artículos esenciales de socorro y materiales básicos de alojamiento para hombres, mujeres y niños.

Tareq Ahmed Al Ameri, presidente de la Agencia de Ayuda de los Emiratos, subrayó la importancia que la dirigencia de los EAU concede a la prestación de ayuda urgente a los países afectados por desastres naturales o crisis humanitarias graves. Asimismo, destacó que este enfoque se inspira en el legado perdurable del Padre Fundador, el jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, y en sus valores de generosidad, solidaridad, asistencia y cooperación al servicio de la humanidad.