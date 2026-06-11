Emiratos Árabes Unidos proporciona ayuda urgente a los afectados por el terremoto de magnitud 7,8 en Filipinas

ABU DABI, 11 de junio de 2026 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos ha intervenido de forma urgente, a través de la Agencia de Ayuda de los Emiratos, para prestar asistencia a los afectados por el terremoto de magnitud 7,8 que sacudió la costa sur de Filipinas y causó la muerte de 35 personas y heridas a más de 200.

Tareq Ahmed Al Ameri, presidente de la Agencia de Ayuda de los Emiratos, afirmó: «Esta respuesta urgente de los EAU se deriva de la responsabilidad internacional del país hacia las comunidades y pueblos que enfrentan desastres naturales y crisis. Nuestro objetivo es aliviar el sufrimiento de los afectados por el terremoto y contribuir a la recuperación temprana y a la estabilidad, en coordinación con las organizaciones internacionales y las autoridades locales competentes».

Asimismo, explicó que la asistencia humanitaria emiratí se ha proporcionado sobre la base de una evaluación integral de las necesidades realizada por la agencia en coordinación con las autoridades pertinentes de Filipinas, con el objetivo de identificar las prioridades y las necesidades esenciales de los afectados.

Al Ameri subrayó el compromiso de los EAU de proporcionar con la mayor rapidez posible los recursos básicos necesarios para la vida en circunstancias excepcionales y momentos críticos como estos, de acuerdo con las evaluaciones humanitarias emitidas por los organismos competentes de las Naciones Unidas.

Por su parte, Emiratos Árabes Unidos, a través de su Ministerio de Asuntos Exteriores, expresó su solidaridad con la República de Filipinas tras el terremoto que afectó a la región de Mindanao, en el sur del país, y que provocó varias víctimas mortales y numerosos heridos.

Los EAU también trasladaron sus más sinceras condolencias y muestras de solidaridad a las familias de las víctimas, así como al Gobierno y al pueblo filipinos, y desearon una pronta recuperación a todos los heridos.