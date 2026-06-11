Emiratos Árabes Unidos condena enérgicamente la reanudación de los ataques hostiles iraníes contra Bahréin, Kuwait y Jordania

ABU DABI, 11 de junio de 2026 (WAM) -- Emiratos Árabes Unidos ha condenado en los términos más enérgicos la reanudación de los ataques hostiles con misiles y drones perpetrados por Irán contra el Reino de Bahréin, el Estado de Kuwait y el Reino Hachemita de Jordania.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que estos ataques hostiles constituyen una flagrante violación de la soberanía de los tres países hermanos y una amenaza para su seguridad y estabilidad.

El ministerio reiteró la plena solidaridad de los EAU con el Reino de Bahréin, el Estado de Kuwait y el Reino Hachemita de Jordania, así como su apoyo a todas las medidas destinadas a salvaguardar su seguridad y estabilidad.