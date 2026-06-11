Los EAU participarán en el Campeonato Internacional de Skateboarding en Italia

DUBÁI, 11 de junio de 2026 (WAM) -- Saeed Al Ajel, presidente de la Federación de Deporte para Todos de Emiratos Árabes Unidos, asistió a las últimas sesiones de entrenamiento de la selección nacional emiratí de patinaje sobre ruedas en Abu Dabi, como parte de los preparativos para el Campeonato Internacional de Skateboarding, que se celebrará en Roma (Italia) del 15 al 21 de junio bajo la supervisión y organización de la Federación Internacional de Patinaje (World Skate).

Durante la visita, Al Ajel examinó el nivel de preparación de los deportistas y de los equipos técnico y administrativo, y elogió los importantes esfuerzos realizados para preparar y capacitar a la selección con vistas a esta competición internacional, reflejo de la creciente presencia del deporte emiratí en el escenario mundial.

Al Ajel destacó la importancia de esta participación, ya que se enmarca en una de las competiciones internacionales más prestigiosas del calendario y constituye una prueba clasificatoria para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El campeonato reunirá a una élite de deportistas de todo el mundo que competirán por sumar puntos para la clasificación internacional y mejorar sus opciones de obtener una plaza olímpica.

Asimismo, señaló que participar en este tipo de competiciones internacionales representa una valiosa oportunidad para adquirir experiencia técnica y competir frente a atletas de primer nivel mundial, contribuyendo al desarrollo del patinaje sobre ruedas y del skateboarding en los EAU, mejorando el rendimiento de los deportistas y fortaleciendo su presencia en los escenarios deportivos internacionales.

Al término de la visita, expresó su confianza en la capacidad de la selección nacional para lograr actuaciones destacadas y deseó éxito a la delegación emiratí, así como resultados positivos que reflejen los rápidos avances que está experimentando el deporte de los EAU en las competiciones continentales e internacionales.